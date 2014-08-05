Украина предлагает НАТО одним из трастовых фондов обеспечить передислоцированные из Крыма части ВСУ

Об этом в эксклюзивном интервью собственному корреспонденту УНИАН сообщил глава миссии Украины при НАТО, посол Игорь Долгов, рассказывая о назначении новых трастовых фондов, о которых было объявлено в июне на заседании министров иностранных дел стран НАТО.

«Были созданы четыре трастовых фонда. Один из них - фонд социальной адаптации военнослужащих, был раньше, но мы предлагаем его переориентировать, исходя из требований времени. А именно: мы предлагаем партнерам по НАТО сориентировать этот фонд на меры по обеспечению передислокации частей украинских ВС с территории Крыма. С территории республики были выведены ряд подразделений, и сейчас они расположены на материковой части Украины. Для того чтобы это расположение было более комфортным и соответствовало требованиям и условиям, мы предлагаем, чтобы они подумали, что этот фонд мог бы сделать», - объяснил он.

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Как именно и что будет сделано, сейчас говорить рано, ведь все зависит от средств - какими будут объемы этого фонда и на что реально можно их направить, добавил украинский дипломат.

Отвечая на вопрос о наполнении фондов, Долгов напомнил, что для этого еще необходимо определить страну-лидера. «В настоящее время эта работа возобновилась, ведь до 4 августа в штаб-квартире была пауза. Поэтому мы надеемся на то, что будет достаточно времени, чтобы поработать над конкретикой по всем четырем фондам, чтобы на заседание Комиссии Украина-НАТО было конкретное видение», - отметил он.

Говоря о фонде, который будет направлен на кибербезопасность, Долгов сообщил, что украинская сторона хотела бы получить программное обеспечение, «которое на сегодняшний день является очень дорогим и очень важным элементом любого дальнейшего развития национальной системы». «В рамках НАТО существует определенная общая платформа, и мы хотели бы такую платформу построить и у нас. Это означает, в первую очередь, программное обеспечение, во вторую очередь - мы хотели бы иметь от этого сотрудничества компьютерную лабораторию, которая бы стала площадкой для наших специалистов, которые могли бы на этой базе разрабатывать собственные системы защиты и вырабатывать механизмы противодействия тем атакам, объектом которых становятся время от времени, должен сказать, даже наши компьютеры здесь в миссии», - детализировал глава миссии.

Назначением другого трастового фонда Долгов назвал логистику. «Практическим результатом этого фонда могло бы стать предоставление украинской стороне всей программной базы для логистического обеспечения Вооруженных сил на всех уровнях. Это – один из наиболее ценных элементов soft ware во всем мире, и это то, что нам нужно, чтобы не начинать изобретать велосипед, а пользоваться тем, что уже испытано, отработано и может быть быстро применено», - подчеркнул он.

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Четвертый трастовый фонд, по словам украинского дипломата, является фондом по управлению и связи. «Наши потребности здесь очень большие, начиная с систем связи всех уровней, от тактического до оперативного, до высшего уровня командования. Это – большое поле деятельности, и здесь нам нужно больше экспертной проработки этих вопросов с украинской стороной – что именно нам нужно в первую очередь», - подчеркнул Долгов.

В качестве примера дипломат отметил возможность мобильной передислокации частей. «Условно говоря, возможность развернуть воинскую часть или подразделение в местности, где ничего нет. Это то, с чем столкнулись наши подразделения сейчас на театре АТО. В чистом поле. Все, что было раньше, какие-то военные объекты – ничего нет. Все с нуля. Это вызывает не только проблемы с логистикой, но и приводит к человеческим потерям. Чтобы улучшить возможности наших военных сил, нам нужно иметь возможности для мобильного развертывания частей на местности. Поэтому мы обратились с просьбой в международный секретариат НАТО подумать, какими бы могли быть практические потребности решения этого вопроса в рамках фонда. Это – основные элементы, деталей сейчас я вам не могу предоставить, поскольку над этим идет работа», - сказал Долгов.