Ясиноватая остается под контролем террористов – местные жители

Как передает корреспондент УНИАН, об этом неоднократно сообщают сейчас многие местные жители Ясиноватой.

По словам собеседников агентства, «Ясиноватая и сегодня (5 августа) остается полностью под контролем террористов, по всему городу расставлены их блокпосты, на железнодорожном вокзале постоянно дежурят вооруженные «ДНРовцы». И, конечно, нигде никаких украинских флагов», - заявляют с сожалением жители Ясиноватой. Они не могут объяснить, что стало поводом для распространения ложной информации об освобождении города украинскими военными и продолжают надеяться, что скоро части Нацгвардии войдут в их родной город.

В свою очередь, спикер АТО Алексей Дмитрашковский на просьбу корреспондента УНИАН объяснить, почему появилась информация об освобождении украинскими военными города Ясиноватой, ответил: «Пока не могу ничего объяснить… Но, на самом деле, мы туда пока еще не заходили. Пока нет».

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Как сообщал УНИАН, на сайте СНБО со ссылкой на пресс-секретаря Информационно-аналитического центра Андрея Лысенко было сказано, что 3 августа подразделения сил АТО заняли город Ясиноватая Донецкой области, который является важным пунктом железнодорожного сообщения региона.