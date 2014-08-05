Ясиноватая остается под контролем террористов – местные жители
В Донецкой области город Ясиноватая все еще остается под контролем террористов-представителей самопровозглашенной «Донецкой народной республики». Cпикер АТО не смог объяснить, почему вчера появилась информация об освобождении украинскими военными города Ясиноватой.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом неоднократно сообщают сейчас многие местные жители Ясиноватой.
По словам собеседников агентства, «Ясиноватая и сегодня (5 августа) остается полностью под контролем террористов, по всему городу расставлены их блокпосты, на железнодорожном вокзале постоянно дежурят вооруженные «ДНРовцы». И, конечно, нигде никаких украинских флагов», - заявляют с сожалением жители Ясиноватой. Они не могут объяснить, что стало поводом для распространения ложной информации об освобождении города украинскими военными и продолжают надеяться, что скоро части Нацгвардии войдут в их родной город.
В свою очередь, спикер АТО Алексей Дмитрашковский на просьбу корреспондента УНИАН объяснить, почему появилась информация об освобождении украинскими военными города Ясиноватой, ответил: «Пока не могу ничего объяснить… Но, на самом деле, мы туда пока еще не заходили. Пока нет».
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Как сообщал УНИАН, на сайте СНБО со ссылкой на пресс-секретаря Информационно-аналитического центра Андрея Лысенко было сказано, что 3 августа подразделения сил АТО заняли город Ясиноватая Донецкой области, который является важным пунктом железнодорожного сообщения региона.