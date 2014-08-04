Силы АТО заняли Ясиноватую и разблокировали пути на Дмитровку и Дьяково (карта)

Об этом говорится на сайте СНБОс ссылкой на пресс-секретаря Информационно-аналитического центра Андрея Лисенко.

По его словам, освобождение города позволило охватить Донецк с севера и перекрыть один из важных каналов поставки оружия и техники для террористов. Сейчас в городе проводится операция по выявлению и обезвреживанию остатков террористических бандформирований.Читайте такжеСилы АТО сузили кольцо вокруг первомайско-алчевской группировки (карта)

Кроме этого, украинские военные разблокировали дороги, которые соединяют населенные пункты Дмитровка и Дьяково.

В течение суток подразделения Вооруженных сил Украины 39 раз вступили в огневой контакт с террористами в районах населенных пунктов Майорское, Красногоровка, Червонопартизанск, Стукалова Балка, Дьяково, Луганск, Новоанновка, Светлое, Каменка, Новый Мир, Пески, Майорское, Зеленополье, Нижняя Таловка, Нижний Минчонок.

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