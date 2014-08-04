В Торезе террористы обстреляли из миномета тюрьму, тяжело ранены двое человек
11:47, 04 августа 2014Политика
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Сегодня ночью террористами "ДНР" была обстреляна минометным огнем Торезкая ИК 28.
Осужденных перевели в бомбоубежище / Фото : УНИАН
Об этом сообщил председатель Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький на своей странице в Facebook.
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"Тяжело ранены оператор видеонаблюдения - девушке 22 года. Тяжелое ранение получил осужденный. Им оказывается медицинская помощь. Все осужденные помещены в бомбоубежище на территории учреждения. Побегов осужденных не допущено", - сообщает Старенький.
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