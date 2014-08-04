В штабе АТО рассказали о путях эвакуации из Донецка, Луганска и Горловки

Согласно нормам Международного гуманитарного права (права войны) в условиях боевых действий в населенных пунктах, их жителям предоставляется гуманитарный коридор для выхода в безопасные районы, сообщают в пресс-службе штаба АТО.

Информация о коридорах доводится до жителей городов (населенных пунктов), противоборствующие стороны согласуют маршруты, время прекращения огня, опознавательные знаки для гражданского населения для беспрепятственного выхода из района боевых действий.Читайте такжеЗа два дня из Луганска через "зеленый коридор" смогли выехать 365 человек

Командование АТО считает необходимым определить такие гуманитарные коридоры для выхода гражданского населения:

1. из Донецка: по Ленинскому проспекту до объездной дороги, далее по трассе Донецк – Курахово через Марьинку.

2. из Горловки: по проспекту Ленина, ул. Маршала Жукова, ул. Витчизняна, ул. Плеханова и далее по шоссе Горловка – Дружковка через Дзержинск.

3. из Луганска: по ул. Советская, ул. 16-я линия, ул. Фрунзе, ул. Шевченко, ул. 7-я линия, ул. Коминтерна, далее по шоссе Луганск – Счастье через Металлист.

В штабе подчеркивают, что опознавательным знаком для гражданского населения является белое полотнище для групп людей и широкая белая повязка на рукаве у каждого гражданина.

С собой жители городов могут вывозить личные вещи. Огонь на расстоянии 200 м влево вправо от указанных коридоров прекращается с 10.00 до 14.00 ежедневно. Читайте такжеДля выезда мирных жителей из Луганска организовали гуманитарный коридор

"Лица, которые нарушают нормы международного гуманитарного права по отношению к гражданским лицам (удерживают гражданское население в районе боевых действий, препятствуют выходу по гуманитарным коридорам), считаются военными преступниками и преследуются по международным законам", - говорится в сообщении штаба.