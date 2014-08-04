В СНБО прогнозируют, что к зиме закончат АТО

Такой прогноз в эфире телеканала "112 Украина" озвучил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"К зиме террористов точно уже не станет на нашей земле. И как только нам удастся их локализовать, или взять в плен или иным образом обезвредить, прекратятся провокации с территории Украины, и с территории Российской Федерации", - отметил Лысенко.

По его словам, через несколько месяцев уже некому будет стрелять на Донбассе.

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"Верховный главнокомандующий соседней страны хорошо это понимает. Пока есть террористы, можно бросать на территорию Украины. Когда их уже не станет, а это уже будет скоро, тогда все, тогда он объявит о том, что это, действительно, были маневры", - подчеркнул представитель СНБО.

Кроме того, он отметил, что российские войска, которые накапливаются вдоль восточной границы Украины, не означают, что идет полная подготовка к широкомасштабному вторжению на территорию нашей страны.

"Россияне хорошо понимают, что украинская армия, которая сейчас принимает участие в АТО — это уже не та армия, которая была 10 и 15 лет назад. Это уже люди, которые имеют реальный боевой опыт … И по вооружению и по возможностям у нас уже есть большое преимущество", - заявил Лысенко.