Из плена боевиков на Донбассе освобождены 5 черниговских танкистов - Филатов

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Днепропетровской ОГА Борис Филатов.

«Из плена освобождены черниговские танкисты. Часть 1815. Сейчас уже в безопасном месте. Едут на Днепр. Шурубей Евгений Николаевич, Иванов Олег Федорович, Трохимец Игорь Степанович, Птуха Андрей Михайлович», - написал Филатов.

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По его информации, имя пятого освобожденного заложника пока не разглашается, потому что он находится в тяжелом состоянии.

«Его имя пока не объявляю, надеюсь, что довезем в целости. Помолитесь. И сообщите родственникам», - добавил Филатов.