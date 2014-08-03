Из плена боевиков на Донбассе освобождены 5 черниговских танкистов - Филатов
22:29, 03 августа 2014Политика
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Из плена боевиков на Донбассе освободили пятерых черниговских танкистов.
Филатов сообщил об освободжении из плена боевиков пятерых черниговских танкистов
Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Днепропетровской ОГА Борис Филатов.
«Из плена освобождены черниговские танкисты. Часть 1815. Сейчас уже в безопасном месте. Едут на Днепр. Шурубей Евгений Николаевич, Иванов Олег Федорович, Трохимец Игорь Степанович, Птуха Андрей Михайлович», - написал Филатов.
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По его информации, имя пятого освобожденного заложника пока не разглашается, потому что он находится в тяжелом состоянии.
«Его имя пока не объявляю, надеюсь, что довезем в целости. Помолитесь. И сообщите родственникам», - добавил Филатов.
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