Янукович и его окружение понимают, что стали заложниками Путина - советник Авакова

Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью Радио Свобода.

По его словам, Янукович и его сторонники опасаются, что против них в любой момент могут открыть уголовные дела в России и забрать те деньги, что у них остались.

”Многие из них думают о переезде в дружественные страны типа Казахстана или Беларуси. Но они боятся, что при определенных обстоятельствах Казахстан или Беларусь могут их выдать Украине”, - подчеркнул Геращенко.

Кроме того, он рассказал, что сейчас люди из окружения Януковича финансируют войну значительно меньше - теперь этим в основном занимается сам Путин и вся Российская Федерация.

Так, по информации советника МВД, президент РФ поручил непосредственно министру обороны Шойгу передавать оружие в огромном количестве.

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”Вы же не думаете, что какой-то прапорщик решает, передать 20 танков установки ”Бук”. Все это решается на самом высоком уровне. А финансирование происходит из тайных фондов Российской Федерации - в них там средств хватает”, - заверил Геращенко.

Он также рассказал, что политические беглецы вывезли из Украины колоссальные суммы.

”Эти люди грабили и получали откаты на огромные суммы. Минимум - это сотни миллионов долларов для таких людей как Ставицкий и Пшонка. У Виктора Януковича и его сына Александра эти суммы превышали миллиарда долларов”, - подчеркнул советник МВД.

”Ни для кого не является тайной, что именно семья Януковича и его клевреты способствовали сепаратистским движениям в течение марта и апреля. Потом, когда это приобрело характер терроризма, кто-то из них продолжил финансирование, но есть и те, кто ужаснулся тому, что там началось”, - отметил Геращенко.

Он также рассказал, что средства, которые эти лица вывезли наличными, шансов вернуть нет. По утверждению советника МВД, они будут тратиться этими гражданами на откуп от российских органов правопорядка.

”Мы знаем, что сейчас ФСБ и Следственный комитет России активно ищет повод, как получить от них деньги”, - подчеркнул он.

Кроме того, Геращенко сообщил, что те счета, которые политические беглецы выводили, силовые органы могут отслеживать. Также часть тех активов, которые не успели вывезти, пока заморожена.

”А относительно недвижимости и промышленных предприятий - эти вопросы решаются, и на имущество будет наложен арест”, - подытожил он.