Провайдер из Новогродовки отключил российские каналы только после беседы с бойцами "Донбасса"

Об этом на своей странице в соцсети написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Геращенко рассказал, что к нему через Facebook обратился друг из города Новогродовка Донецкой области и пожаловался на то, что в его городе, уже освобожденном от террористов до сих пор по местной кабельной сети "Спутник" показывают российские каналы.Читайте такжеНацрада запретила вещание четырех российских телеканалов

Геращенко позвонил провайдеру, но это не дало никаких результатов.

"Я позвонил одному из командиров третьего батальона Нацгвардии "Донбасс" Павлу К., который по поручению Семена Семенченко помогает наводить порядок в Красноармейске и его окрестностях. Павел К. По моей просьбе заехал в субботу в Новогродовку, провел встречу с директором местного кабельного оператора и о чудо - с сегодняшнего утра российские телеканалы больше не отравляют сознание жителей Новогродовки", - написал советник министра внутренних дел в соцсети.

Решение об отключении российских телеканалов провайдер принял абсолютно добровольно, после дружеской беседы в присутствии четырех бойцов батальона Нацгвардии "Донбасс", рассказал Геращенко.Читайте такжеНацсовет будет судиться для аннулирования лицензий провайдеров, ретранслирующих программы РФ

Он подчеркнул, что по окончании беседы никто не пострадал.

"Действовали исключительно силой логики и убеждения. Лучшей наградой мне, Павлу К и бойцам батальона Донбасс стало сегодняшнее короткое письмо из Новогродовки от моего Френда. "Спасибо Антон за помощь. По ТВ теперь показывают только украинские каналы", - написал Геращенко.