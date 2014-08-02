Суд отпустил бойцов 51-й бригады, подозреваемых в дезертирстве

В Запорожье суд отпустил под личные обязательства бойцов 51-й отдельной механизированной бригады, подозреваемых в дезертирстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генпрокурор Виталий Ярема во время брифинга, отвечая на вопрос журналистов о работе военной прокуратуры по делу о дезертирстве военнослужащих 51-й бригады.

"Вчера осуществлялось активное уголовное производство по военнослужащим, являющимся дезертирами, которые отказались выполнять приказы командиров, самостоятельно покинули поле боя", - сказал Ярема.

По его словам, "прокурор в военной сфере Южного региона мне доложил, что они предлагали суду избрания меры пресечения относительно военнослужащих - содержание под стражей".

"Однако суд не поддержал это предложение и сегодня военнослужащие находятся на свободе", - сказал генпрокурор.

Он прибавил, что "состояние расследования, качество расследования и мотивация, почему прокуроры принимают такие решения, - я не могу вам объяснить, потому что следователь, в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом, - это человек независимый, он руководствуется своим убеждением внутренним, а также собранными доказательствами".

Как сообщалось, 31 июля 41 военнослужащему 51-й бригад, которые вернулись из России, объявили о подозрении в дезертирстве.

В частности, на прошлой неделе эти военные попали под обстрел из "Градов" и минометов. Военнослужащие покинули свои боевые позиции и перешли через границу в Россию. Бойцы уверяют, что были вынуждены это сделать, потому что остались с одними автоматами против минометов и «Градов».

29 июля в СНБО сообщили, что украинские военные из 51-й механизированной бригады, которые пересекали границу с РФ, уже находятся в Запорожье.

«Украинские военнослужащие из состава 51-й механизированной бригады, которые раньше пересекли границу с РФ, сейчас находятся в Запорожье. В областном военном комиссариате подтверждают эту информацию, однако там не уточняют, как именно бойцы попали в Россию и как вернулись в Украину», - сказал тогда пресс-секретарь информационного центра РНБО Андрей Лысенко.

1 августа Октябрьский районный суд Запорожья избирал меру пресечения военнослужащим 51-и бригады, подозреваемым в дезертирстве.