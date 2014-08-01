Интерпол объявил в розыск 27 бывших украинских чиновников

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в интервью журналистам украинских телеканалов.

Читайте такжеМВД завело уголовное дело на министра обороны РФ Шойгу и предпринимателя Малофеева"27 высокопоставленных должностных лиц объявлены в международный розыск. Причем не просто в Украине их объявили, а Интерпол принял их в розыск, и отметил, что аргументы, которые представила украинская сторона, есть, учитывая доказательную базу - она достаточна для того, чтобы включить их в красный список Интерпола ", - сказал он.

Ранее в украинском бюро организации сообщили, что генеральный секретариат Интерпола во французском Лионе продолжает изучать возможность применения каналов для розыска Виктора Януковича - доказательств для объявления в розыск пока недостаточно.