У Интерпола недостаточно доказательств для объявления Януковича в розыск

В украинском бюро организации сообщили, что генеральный секретариат Интерпола во французском Лионе продолжает изучать возможность применения каналов для розыска Виктора Януковича.

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По словам директора украинского бюро Интерпола Василия Неволи, нужно предоставить убедительные доказательства того, что преступление носит уголовный, а не политический характер, пишет Deutsche Welle. "Его вина может быть доказана только после того, как дело пройдет через суд", - отметил Василий Неволя.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета по вопросам борьбы с преступностью и коррупцией Верховной Рады Геннадий Москаль заявил, что Интерпол требует обязательного решения суда. По его словам для объявления лица в международный розыск генеральному секретариату Интерпола нужно предоставить "очень убедительные аргументы", передает ZN.UA.

Геннадий Москаль допустил, что дело Виктора Януковича затягивается из-за некачественно собранных материалов и слабой доказательной базы. "Чтобы была доказательная база, надо иметь прямые показания. А их на Виктора Януковича могут дать люди, которых уже давно нет в стране", - сказал депутат, добавив, что "эти люди разбежались и находятся в том же круге, что и сам Янукович". "Все свидетели, которые были вхожи в его кабинет, находятся в Российской Федерации. Достать их оттуда невозможно", - подчеркнул Геннадий Москаль, отметив, что "без этих показаний Интерпол никогда не объявит бывшего президента в розыск".

В целом, при нынешних обстоятельствах привлечь бывшего президента Украины к ответственности практически невозможно, убежден Геннадий Москаль. "Для украинского правосудия и для украинского следствия он недоступен", - считает депутат. По его мнению, в России он может находиться сколько угодно. Однако пересечь границу другой страны для него рискованно. "В любой европейской стране он может быть задержан и передан Генеральной прокуратуре Украины", - отметил он.

В украинском бюро Интерпола отметили, что направили в Лион материалы на рассмотрение в отношении бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, бывшего главы администрации президента Андрея Клюева и сына бывшего президента Александра Януковича.

В генеральном секретариате Интерпола сообщили, что информация о разыскиваемом лице может не публиковаться на сайте по просьбе страны, подавшей соответствующий запрос.