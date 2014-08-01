Порошенко пообещал украинцам досрочные парламентские выборы
Президент Украины Петр Порошенко обещает, что внеочередные выборы в парламент состоятся раньше предусмотренного законом срока.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью украинским телеканалам.
Порошенко заметил, что сегодня уже запущен механизм досрочных парламентских выборов.
В то же время он выразил удовлетворение по поводу того, что парламент продемонстрировал свою дееспособность.
Президент сообщил, что вчера провел совещание с руководителями фракций, на котором была достигнута договоренность, что досрочные парламентские выборы будут приближены.
Читайте такжеСегодня состоится заседание рабочей группы по изменению избирательного законодательства - нардепВ то же время он заметил, что это произойдет, если будет найден компромисс, и будут внесены соответствующие законодательные изменения.
“У нас нет времени на раскачку. У нас нет времени ждать”, - сказал Порошенко.
Как известно, действующим законом о выборах народных депутатов предусмотрено, что досрочные выборы происходят через 60 дней после объявления о роспуске парламента.
Как сообщал УНИАН, 24 июля председатель ВР Александр Турчинов объявил о прекращении деятельности коалиции «Европейский выбор». По словам Турчинова, фракции “УДАР” и “Свобода” заявили о выходе из состава коалиции и подали соответствующие документы с личными подписями, которые подтверждают решение народных депутатов. Кроме того, еще 19 народных депутатов подали заявления о выходе из состава коалиции.
Фракции «УДАР» и «Свобода» объявили о выходе из коалиции, чтобы дать основания президенту распустить нынешний парламент и назначить новые выборы. Как известно, в соответствии с Конституцией Украины, в случае, если в течение 30 дней не будет создана новая коалиция, это дает основания президенту Украины распустить парламент.