Порошенко пообещал украинцам досрочные парламентские выборы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью украинским телеканалам.

Порошенко заметил, что сегодня уже запущен механизм досрочных парламентских выборов.

В то же время он выразил удовлетворение по поводу того, что парламент продемонстрировал свою дееспособность.

Президент сообщил, что вчера провел совещание с руководителями фракций, на котором была достигнута договоренность, что досрочные парламентские выборы будут приближены.

Читайте такжеСегодня состоится заседание рабочей группы по изменению избирательного законодательства - нардепВ то же время он заметил, что это произойдет, если будет найден компромисс, и будут внесены соответствующие законодательные изменения.

“У нас нет времени на раскачку. У нас нет времени ждать”, - сказал Порошенко.

Как известно, действующим законом о выборах народных депутатов предусмотрено, что досрочные выборы происходят через 60 дней после объявления о роспуске парламента.

Как сообщал УНИАН, 24 июля председатель ВР Александр Турчинов объявил о прекращении деятельности коалиции «Европейский выбор». По словам Турчинова, фракции “УДАР” и “Свобода” заявили о выходе из состава коалиции и подали соответствующие документы с личными подписями, которые подтверждают решение народных депутатов. Кроме того, еще 19 народных депутатов подали заявления о выходе из состава коалиции.

Фракции «УДАР» и «Свобода» объявили о выходе из коалиции, чтобы дать основания президенту распустить нынешний парламент и назначить новые выборы. Как известно, в соответствии с Конституцией Украины, в случае, если в течение 30 дней не будет создана новая коалиция, это дает основания президенту Украины распустить парламент.