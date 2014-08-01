Kurier: Первые сигналы того, что Путин идет на уступки

Инсайдер Кремля сообщил, что Путин отстранится от сепаратистов на востоке Украины.

Об этом пишет в своей статье на сайте Kurier.at Штефан Шохер.

Когда «определенные люди» в России говорят определенные вещи о других людях, возникают слухи. Один из таких «определенных людей» Андрей Колесников, судя по всему журналист, являющийся, прежде всего, рупором российского президента Владимира Путина, особенно когда речь идет о том, чтобы тщательно обдумать планы и задачи. И когда этот самый Андрей Колесников пишет, что Путин в любой момент может оставить повстанцев на востоке Украины, если выяснится, что они сбили самолет МН17, тогда включается механизм спекуляций. Потому что никто не верит, что кто-то мог написать подобное просто так.

В своей недавней колонке Колесников написал следующее: « Если в какой-то момент станет понятно, что повстанцы имеют отношение к сбиению самолета, это в корне изменит отношения Путина к ним – даже если речь идет о роковой ошибке. Дети, которые погибли ни за что, также взрослые и пожилые люди – это «красная линия», которую Путин не переступит. Глава Кремля не будет покрывать тех, кто ответственен за это, если он будет уверен, что это сделали они. Он не возьмет этих грехов на душу. Оно того не стоит».

Просто проверка?

Нельзя не упомянуть, что Колесников может рассчитывать на очень хорошие отношения с Кремлем. К примеру, в 2010 он предписал Путину третий срок в 2012. В российских СМИ сейчас гадают: то ли это новая стратегия выхода Москвы из конфликта с Украиной, то ли речь идет о политическом пробном шаре?

Ясно одно: при всех вопросах о связи России сепаратистами в Украине, перспективы повстанцев какие угодно, но не радужные, что касается конфликта в Украине. После нескольких недель ожесточенных боев они находятся в обороне. То, что сейчас происходит на Донбассе и в Луганской области, последние попытки сопротивления, в то время, как оба центра восстания, Донецк и Луганск, практически находятся в осаде.

В связи с этим появился сдвиг и на дипломатическом фронте: на четверг была запланирована встреча представителей Украины, сепаратистов, России, а также ОБСЕ в столице Белоруссии Минске. В четверг сепаратисты подтвердили свое участие. Неясно было, или они пришлют своего представителя непосредственно на переговоры, или будут присутствовать в режиме онлайн-конференции. В четверг стало также известно, что по организационным причинам, встреча может начаться только в пятницу.

Должны были обсудить вопросы международного расследования авиакатастрофы MH-17, а также обмен пленными. По информации из Киева, у сепаратистов в плену 161 украинский солдат. Стороны попытаются договориться о «безопасном коридоре» к месту крушения МН17 для международных экспертов.

«День тишины»

В любом случае в четверг бои в этой местности прекратили. Речь шла о «дне тишины». Армия, по словам Генерального штаба Украины, на один день прекратит наступление. Об этом попросил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, чтобы международные следователи получили доступ к месту крушения МН17. Не найдено еще 80 тел.

После нескольких дней безуспешных попыток команде ОБСЕ, а также австралийским и нидерландским следователям удалось попасть на место крушения самолета. Также российские эксперты находятся в пути.

Налог на войну

Парламент в Киеве согласился на возможную отправку иностранных солдат для защиты расследований на месте крушения. Мандат для 250 полицейских, солдат и гражданских лиц будет действителен для нидерландских и австралийских сил.

Верховная Рада в Киеве приняла также внутреннеполитическое решение: она отклонила отставку премьер-министра Арсения Яценюка большинством голосов. Яценюк ушел в отставку из-за непринятого дополнительного бюджета, который теперь приняли. Он включает в себя налог на войну в размере 1,5 % от всех доходов, а также высокие налоги на табачные изделия и добычу сырья.