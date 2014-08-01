Более 60 международных экспертов начали работу на месте катастрофы Боинга
13:15, 01 августа 2014Политика
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Более 60 международных экспертов, среди которых представители Нидерландов и Австралии, сегодня прибыли на место катастрофы малайзийского боинга и приступили к поисковым работам.
REUTERS
Об этом сообщила ОБСЕ в своем Twitter.
Согласно сообщению, поисковые работы начались немедленно после того, как эксперты прибыли на место.
Как сообщал УНИАН, вчера международным экспертам, которые прибыли из Нидерландов и Австралии, впервые удалось попасть на место катастрофы самолета "Малайзийских авиалиний", с тех пор как они пытались это сделать в воскресенье, 27 июля.
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Эксперты в первую очередь должны заняться поиском остальных тел погибших, которых, по данным МИД Австралии, может быть около 80, и личных вещей жертв этой катастрофы.
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