300 подготовленных бойцов батальона "Золотые ворота" без объяснений не пускают в зону АТО - СМИ

У ворот учебного центра Нацгвардии в селе Старое люди в камуфляже едва сдерживают эмоции. Балаклавы прикрывают лицо, однако обиду прикрыть ничем, говорится в сюжете ТСН.

В саботаже и предательстве они обвиняют руководство. Три сотни добровольцев полтора месяца проходили военную подготовку, чтобы поехать на Восток, а им указывают на дверь.

Сначала они назывались "Донбасс-2", потом "Крым", в настоящее время батальон добровольцев "Золотые ворота". Впрочем, как бы их не называли, у этих мужчин единственное желание - изгнать террористов с Востока.

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Не могут отправиться в зону АТО и те, кто там воевал. Они называют себя "уманским взводом". В составе второго батальона Нацгвардии держали оборону Карачуна. Их отпуск должен был закончиться сегодня. На войну их собирали всем миром, крестьяне и предприниматели уманского района укомплектовали своих бойцов на 400 тысяч, однако в зону АТО им ехать не позволяют - отпуск продлили еще на неделю.

Тем временем, командование объясняет, что это не измена, а укрепление позиций, потому что их воинскую часть реорганизуют. Личный состав увеличат до трех тысяч, закупают современную технику и приглашают инструкторов. Учения начнутся с седьмого августа, а до тех пор бойцы будут сидеть дома.