В Минске приняли решение сохранить для экспертов коридор к месту аварии Боинга-777

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал вице-премьер-министр Украины, председатель Государственной комиссии по расследованию причин катастрофы Боинг-777 “Малазийских авиалиний” Владимир Гройсман.

Он отметил, что сегодня состоялось заседание контактной группы в Минске, в рамках которого принято решение, “что тот коридор, который сегодня проверен миссией ОБСЕ совместно с партнерами из Нидерландов и Австралии, будет поддерживаться”, и там не будут вестись никакие боевые действия боевиками.

Гройсман сообщил, что снова ставился вопрос о том, чтобы были возвращены вещи людей, которые погибли во время катастрофы. Он напомнил, что на территории, которая контролируется боевиками, есть еще один поезд, где в одном из вагонов собраны вещи погибших людей.

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“И мы требуем постоянно, чтобы вещи были возвращены на территорию, которая контролируется украинскими войсками, чтобы передать эти вещи комиссии, расследующей причины катастрофы. Но, к большому сожалению, это не происходит”, - отметил Гройсман.