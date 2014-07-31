The Guardian: Напряженность в связи с санкциями против РФ привлекает внимание к растущему влиянию Газпрома в Великобритании

В своей статье, которая называется «Напряженность в связи с санкциями против России привлекает внимание к растущему влиянию Газпрома в Великобритании», опубликованной в британской газете The Guardian, Терри Макалистер и Мэтью Тейлор пишут о том, что напряженность, которая возникла в связи с поведением России, привлекла внимание к той роли, которую Газпром играет в Англии. Российский государственный энергетический гигант является четвертым по величине поставщиком газа для британского бизнеса и обеспечивает потребности таких престижных учреждений и организаций, как Государственная служба здравоохранения, Оксфордский университет и футбольный клуб «Челси».

Компания открыла свой центральный мировой офис для торговли энергоносителями рядом с Риджентс-парком в Лондоне. В столице работают более 600 сотрудников, и каждый день приходят новые люди.

Зарегистрированая в Великобритании дочерняя компания Газпрома «Gazprom Marketing and Trading» (GM&T) в 2012 г. получила чистый доход в размере 374 млн. фунтов и выплатила дивиденды своему владельцу в размере более 100 млн. фунтов. В том же году GM&T заплатила чуть больше 20 млн. фунтов корпоративных налогов в Великобритании, согласно последним годовым бухгалтерским отчетам, поданным в Регистрационную палату Великобритании.

Подразделение GM&T «Gazprom Energy», которое находится в Манчестере, обеспечивает 10% газовых поставок для британских предприятий и может похвастаться 11-тясячной клиентской базы.

«Газпром» давно сотрудничает с британской энергетической компанией Centrica. В 2006 г. «Газпром» хотел выкупить британскую компанию за 10 млрд. фунтов, но передумал из-за политических волнений в британском парламенте, который посчитал, что продавать России крупнейшего в стране поставщика энергоресурсов нерационально.

Несколько месяцев назад «Газпром» сократил поставки газа в Украину из-за того, что Владимир Путин назвал спором о неуплате, хотя более вероятной причиной считают то, что Кремль пытается помешать Киеву установить более тесную связь с Западом.

«Газпром» уже перекрывал газовые краны в 2009 г. и снова сделал это в начале этого месяца, назвав те же причины, но отношения между Кремлем и Вашингтоном, а также с Брюсселем на самом деле ухудшились после того как пророссийские боевики взяли под свой контроль восток Украины.

Годовые отчеты GM&T указывают на то, что, хотя эта компания находится в Великобритании, стратегические директивы поступают из Москвы. «Группа (GM&T) продолжает позиционировать себя как главного представителя большей группы «Газпром». GM&T придерживается стратегических целей «Газпрома», который, в свою очередь, полностью поддерживает GM&T в воплощении её собственных амбиций», – говорится в отчетах.

Пресс-секретарь «Газпрома» сообщил, что торговое подразделение было открыто на ул. Трайтон, так как в Великобритании есть много опытных работников, удобный часовой пояс для торговли в Европе, Америке и Азии, а также хорошие аэропорты для международных поездок.

Что касается небольшой суммы заплаченных налогов, 20 млн. фунтов, это связано с тем, что большая часть прибыли была получена за рубежом, в таких местах, как Сингапур. Пресс-секретарь добавил: «Службу по налогам и таможенным сборам Великобритании это вполне устраивает».

Представители «Газпрома» не смогли точно сказать, сколько газа поступает из России в Великобританию, но по некоторым оценкам эта цифра составляет около 8 млрд. кубометров, а это примерно десятая часть внутреннего потребления. Международная организация «Гринпис», которая следит за работой российских энергетических компаний в значительной степени из-за их деятельности в Арктике, считает, что эта цифра может превышать 12 млрд. кубометров.

Пресс-секретарь «Газпрома» заявил, что не согласен с такими цифрами, но добавил, что, возможно, эти цифры отражают общее количества газа, который официально продается через GM&T в Лондоне.

«Газпром» начал проводить розничные операции в Великобритании в 2006 г., когда российский энергетический гигант приобрел небольшую компанию, базирующаяся в графстве Чешир на северо-западе Англии, которая называлась «Pennine Natural Gas».

В то время в газораспределительном бизнесе работали всего 12 сотрудников, которые обслуживали небольшое количество клиентов. Но после изменений в компании, она быстро стала одним из основных игроков на рынке коммерческого газа в Великобритании, а около 250 её сотрудников работают во впечатляющем стеклянно-стальном здании в коммерческом центре Манчестера, увеличив объемы продаж газа в Великобритании на 500%.

Первый «набег» «Газпрома» на британский рынок не остался незамеченным. Еще в 2007 г. депутаты от партии Тори выражали озабоченность по поводу заявленных амбиций компании стать крупным поставщиком энергии для Государственной службы здравоохранения. Один из членов Комитета по государственным счетам Ричард Бэкон спросил тогда: «Если у вас есть больные пациенты ... можете ли вы действительно доверять Владимиру Путину, чтобы он был их основным поставщиком?»

Но семь лет быстро прошли, и, кажется, эти предупреждения не были услышаны. В то время как Дэвид Кэмерон на прошлой неделе призывал к ужесточению санкций в отношении правительства Путина, «Gazprom Energy» спокойно поставляла газ ряду известных клиентов, в том числе и некоторым больничным трестам.

Представители компании отказалась разглашать детали, но Государственная служба здравоохранения подтвердила, что «Gazprom Energy» поставляет газ некоторым трестам на северо-западе Англии, имея контракты на общую сумму 12 млн. фунтов.

Но сотрудничество с Государственной службой здравоохранения являются лишь одним из свидетельств впечатляющего роста Gazprom Energy. Среди клиентов компании в Великобритании есть как местные власти, так и сети кинотеатров, университеты, центральные магазины и школы.

Наблюдая за ростом этой империи, новый директор компании по глобальной розничной торговли Ларс Клаузен в интервью для ежеквартального журнала компании «Energise» сказал, что его целью было превратить Gazprom Energy в «общеевропейского лидера» в своей области.

«Есть большие возможности, мы можем учиться на том, что мы делали хорошо в Великобритании и принести это в Европу».

То, что, по мнению конкурентов, компания «сделала хорошо в Великобритании», так это то, что она использовала свои финансовые мускулы, чтобы продавать по более низким ценам, чем конкуренты. Но пресс-секретарь компании заявил, что ее успех был основан на том, что она «предлагала комплексные и индивидуальные энергетические решения для корпоративных клиентов», а не просто снижала цены на газ.

Он добавил: «Gazprom Energy всегда подстраивается под конкретные бизнес потребности каждого из своих клиентов. Речь не идет о низких ценах, и никогда не шла – мы разрабатываем энергетический план, который удовлетворяет потребности клиента, предлагая ему хорошее соотношение цены и качества».

Представитель организации «Гринпис Великобритания» Луиза Хатчинс, которая занимается вопросами энергетики, заявила, что пора положить конец системе, в которой Кэмерон жестко говорит о болезненных санкциях в отношении России и в то же время председательствует над энергетической системой, которая зарабатывает миллионы для кремлевской казны.

«Каждый раз, когда министры урезали бюджет для отечественных чистых технологий и не сокращали потери энергии, они делали олигархов Путина немного богаче, а энергетическую безопасность Великобритании немного слабее.

«Это цена, которую мы платим за нашу зависимость от ископаемых видов топлива, наряду с изменением климата, загрязнением воздуха, и неустойчивыми ценами на энергоносители. Если министры действительно хотят усилить нашу энергетическую безопасность, то самый дешевый, самый простой и быстрый способ для достижения этой цели – сокращение потерь энергии, а также поддержка чистых, высокотехнологичных источников энергоснабжения местного производства».