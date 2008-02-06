Изменения Конституции на референдуме приведут к диктатуре Президента

Народный депутат, член фракции Партии регионов Ирина БЕРЕЖНАЯ считает, что предложение членов блока “Наша Украина – Народная самооборона” относительно возможности изменения Конституции на всеукраинском референдуме может привести к узурпации власти Президентом.

Об этом она заявила сегодня в комментарии УНИАН относительно зарегистрированного членом фракции НУ-НС Юрием КЛЮЧКОВСКИМ законопроекта “О всеукраинском референдуме”.

И.БЕРЕЖНАЯ отметила, что правовая система Украины строится по принципу разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную, которые взаимно контролируют друг друга. При этом, по ее словам, принятие того законопроекта, который зарегистрирован в ВР, приведет к разрушению этой системы. “Принятие законопроекта господина КЛЮЧКОВСКОГО фактически приводит к разрушению этого распределения и контроля, и, соответственно, к узурпации власти Президентом”, - сказала она. И.БЕРЕЖНАЯ отметила, что если идти за этой логикой, то окажется не нужен ни парламент, ни правительство, решения которого, по логике Ю.КЛЮЧКОВСКОГО, также могут выноситься на референдум.

„Господин КЛЮЧКОВСКИЙ мог бы не усложнять и без того достаточно сложную юридическую систему Украины”, - сказала народный депутат.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде Украины 1 февраля был зарегистрирован проект Закона “О всеукраинском референдуме”, внесенный народным депутатом Юрием КЛЮЧКОВСКИМ (фракция “Наша Украина - Народная самооборона”).

Законопроектом предусмотрено, что обязательным является всеукраинский референдум по вопросам об изменении территории Украины, принятии Конституции Украины или ее новой редакции, внесении изменений в разделы I, ІІІ, ХІІІ Конституции Украины, а референдум по другим вопросам является факультативным.

Конституционный референдум проводится относительно принятия Конституции или внесения изменений в действующую Конституцию; ратификационный референдум проводится относительно принятия народом закона о предоставлении согласия на обязательность международного договора Украины об изменении территории Украины, а также другого международного договора; законодательный референдум проводится относительно принятия или отмены закона Украины или внесения изменений в действующий закон. Согласно законопроекту, референдумы являются окончательными, и решения, принятые такими референдумами, не нуждаются в последующем подтверждении.

Общий референдум проводится по вопросам, которые не содержат конкретно сформулированного предложения, и он может обязующим или консультативным.

Решение обязующего референдума обязательно к рассмотрению Верховной Радой Украины, а итоги консультативного референдума принимаются к вниманию органами государственной власти Украины при принятии соответствующих решений.

Право инициировать назначение всеукраинского референдума принадлежит Президенту Украины, Верховной Раде Украины и украинскому народу.

Конституционный референдум относительно внесения изменений в разделы I, ІІІ, ХІІІ Конституции Украины назначается Президентом по инициативе Верховной Рады Украины.

В законопроекте есть раздел относительно инициации и назначения конституционного референдума. Президент может инициировать назначение всеукраинского референдума относительно принятия Конституции (новой редакции Конституции) путем представления соответствующего проекта для общего публичного обсуждения в течение не менее трех месяцев.

Верховная Рада может инициировать назначение всеукраинского референдума относительно принятия Конституции (новой редакции Конституции) путем одобрения соответствующего проекта не менее чем двумя третями от конституционного состава.

Одобренный проект Конституции (новой редакции Конституции) представляется Президенту Украины для назначения всеукраинского референдума.

Верховная Рада инициирует назначение всеукраинского референдума относительно внесения изменений в разделы I, ІІ, ХІІІ Конституции Украины путем принятия в соответствии со статьей 156 Конституции законопроекта о внесении изменений в разделы I, ІІІ, ХІІІ Конституции.

Принятый проект закона о внесении изменений в разделы I, ІІІ, ХІІІ Конституции представляется Президенту Украины для назначения всеукраинского референдума. Президент назначает всеукраинский конституционный референдум, издавая соответствующий указ.