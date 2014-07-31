Рада ратифицировала соглашения о международной полицейской миссии на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил народный депутат от "суверенного европейской Украины" Сергей Лабазюк.

"Приняли. 321 голос проголосовали ", - сказал депутат и уточнил, что ВР поддержала обе эти ратификации.

Он также добавил, что другие вопросы пока в ВР не рассматривались. Кроме вопросов о ратификации было только заслушана информация министра обороны Валерия Гелетея.

Депутат уточнил, что первая ратификация предусматривает разрешение на въезд 300 австралийских военных в зону АТО на место падения самолета для проведения расследования.

"Австралийские военные обеспечат охрану наверное этого объекта", - сказал он.

По второй сделке с Нидерландами, депутат сказал: "Аналогично".

Сейчас во время получасового перерыва, отметил Лабазюк, предстоит корректировка еще несогласованных вопросов относительно изменений в бюджет.

Читайте такжеМиссию по расследованию причин падения Boeing-777 вооружатЛабазюк также сообщил, что в ВР объявлен перерыв до 12.00 для согласования вопросов относительно изменений в бюджет.

"Есть несогласованные моменты, которые нужно согласовать. И председатели фракций сейчас согласовывают эти моменты ", - сказал он.

Депутат отметил, что в отношении событий на востоке "мы получили сегодня наконец отчет от министра, куда были потрачены средства".

25 июля Верховная Рада провалила ряд правительственных инициатив направленных на поиск дополнительного финансирования, в том числе вооруженных сил Украины. После этого премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что подает в отставку.

Сегодня, на закрытом заседании ВР депутаты снова попытаются проголосовать за проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (относительно усовершенствования отдельных положений) (№ 4309), проект закона о внесении изменений в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2014 "(по корректировке показателей) (№ 4308), проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по реформированию системы управления Единой газотранспортной системой Украины (второе чтение).

Также предполагается рассмотреть повторно проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по реформированию системы управления Единой газотранспортной системой Украины (№ 4116).