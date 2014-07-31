Наблюдатели ОБСЕ начинают миссию на украинско-российской границе

Члены миссии будут следить за ситуацией на российско-украинской границе, говорится в сюжете ТСН.

Наблюдатели будут работать на двух пропускных пунктах с российской стороны - "Гуково" и "Донецк". В Ростове представителей ОБСЕ встречал заместитель губернатора.

Миссия продлится минимум три месяца. Первая группа насчитывает четырех участников. Вскоре к ним присоединятся и другие наблюдатели. В целом будут работать 16 специалистов из 8 стран.

"Наша команда, которая собралась здесь сегодня - это только первая группа, и мы готовы приступать к работе. Времени мало, и впереди работа, к которой мы готовы приступить уже сегодня. Вскоре, через несколько дней, соберется уже полная команда наблюдателей для того, чтобы работать на двух пропускных пунктах постоянно, 24 часа в сутки", - отметил руководитель миссии ОБСЕ Поль Пикар.