Кремль прекращает поставки оружия террористам - депутат Думы

Об этом в интервью немецкой Die Welt заявил Илья Пономарев, единственный депутат российской Госдумы, голосовавший против аннексии Крыма Россией, со ссылкой на собственные источники.

Перевод интервью опубликован на ресурсе Инопресса.

По словам Пономарева, события на востоке Украины, "являются продолжением того, что произошло в Крыму".

Читайте также7 танков из РФ прорвались в Украину - СНБО"Скорее всего, Путин надеялся, что олигархи все сделают за него, а сам он не замарает рук. Но на востоке Украины все пошло по-другому, отчасти и потому, что регион является менее пророссийским, нежели Крым".

В результате в образовавшемся вакууме российские националисты стали довольно влиятельными величинами, но, правда, с одним недостатком с точки зрения Путина - они не поддерживают ни его, ни Кремль и поэтому не поддаются контролю, считает депутат.

Читайте такжеСБУ обнародовала доказательства обстрела Россией из "Градов" украинских городов"Путин только-только начинает понимать, что на востоке Украины он дал оружие не тем людям", - говорит он.

"Я, например, уже слышал от своих источников, что из Кремля последовало распоряжение больше не посылать вооружение ополченцам. Тем не менее, в России полно военных, которые считают себя обязанными помочь повстанцам - вот они могут продолжить поставлять им оружие", - опасается Пономарев.