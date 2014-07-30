Террористы на Донбассе уничтожили технику спасателей на 4,6 млн грн

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил председатель ГСЧС Сергей Бочковский.

"Неправомерными действиями террористов причинен ущерб ГСЧС непосредственно на сумму 4,6 млн. гривень, и это только по технике. В Донецкой области – на 2,2 млн., в Луганской - 2,4 млн. гривень", - сказал он.

Читайте такжеВ Славянске обезвредили 39 растяжек с гранатами и 7 - с сигнальными ракетами - ГСЧСКроме того, по словам председателя ГСЧС, террористы уничтожили практически все пожарные автомобили и машины для проведения аварийных работ.

Читайте такжеВ Донецке обстановка остается напряженной, слышны взрывы – горсоветБочковский также сообщил, что на данный момент в освобожденных городах в Донбассе работает объединенный отряд ГСЧС, в составе которого находятся психологи и саперы, и в настоящее время подготовлен к отправке в зону АТО еще один отряд спасателей для работы в освобожденных от террористов городах.