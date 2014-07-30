Террористы на Донбассе уничтожили технику спасателей на 4,6 млн грн
Террористы в Луганской и Донецкой областях уничтожили технику Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на общую сумму около 4,6 млн грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил председатель ГСЧС Сергей Бочковский.
"Неправомерными действиями террористов причинен ущерб ГСЧС непосредственно на сумму 4,6 млн. гривень, и это только по технике. В Донецкой области – на 2,2 млн., в Луганской - 2,4 млн. гривень", - сказал он.
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Читайте такжеВ Донецке обстановка остается напряженной, слышны взрывы – горсоветБочковский также сообщил, что на данный момент в освобожденных городах в Донбассе работает объединенный отряд ГСЧС, в составе которого находятся психологи и саперы, и в настоящее время подготовлен к отправке в зону АТО еще один отряд спасателей для работы в освобожденных от террористов городах.