Кэмерон рассказал, когда будут обнародованы данные "черных ящиков" Боинга

Об этом сообщил премьер Великобритании Дэвид Кэмерон, передает РИА Новости.

"Информация, извлеченная из черных ящиков, была передана следователям в Голландии, мы ожидаем, что предварительные выводы будут опубликованы на следующей неделе. Британия должна продолжать играть активную роль в расследовании", — заявил премьер по завершении совещания с членами правительства и встречи с семьями британцев, погибших в авиакатастрофе.

С членами семей погибших Кэмерон обсудил вопросы транспортировки тел, ход расследования и помощь, которую государство может оказать пострадавшим. При этом премьер отметил необходимость обеспечения доступа к месту катастрофы международных экспертов.

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Напомним, 17 июля в Донецкой области террористы сбили пассажирский самолет "Боинг-777", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту лайнера было 298 человек, среди которых 85 детей и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Данные с бортовых самописцев извлекли на прошлой неделе британские эксперты в лаборатории в Фарнборо.