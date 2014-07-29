В Попасной СБУ и Нацгвардия захватили штаб боевиков

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Так называемый «батальон» входил в банду Алексея Мозгового, сформированную из числа местного криминалитета и известную разбойными нападениями и пытками местного населения, отмечается в сообщении.

По указанию Мозгового боевики собирали информацию о полетах военной и гражданской авиации, добавили в СБУ.

Читайте такжеСБУ задержала двух украинцев, которые вербовали наемников по заданию спецслужб РФ«У них изъяты аэронавигационные карты Украины, справочники средств управления и радиотехнического обеспечения полетов всех аэродромов Украины. Собранные ими данные об аэродромах в зоне АТО боевики передавали своим главарям, которыми руководят российские спецслужбы», - сообщили в Службе безопасности.