Грузовик из Симферополя вез на материк семь ящиков переговорных устройств для самолетов

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, 28 июля пограничники Херсонского отряда совместно с сотрудниками СБУ и таможни обнаружили в г. Цюрупинск необычный груз.

Читайте такжеПограничники задержали гражданина России с удостоверением "ДНР" и газетой "Новороссия"Его нашли во время углубленного досмотра грузового автомобиля «ДАФ» одной из фирм-перевозчиков, следовавшего из Симферополя в Киев. Посылка состояла из 34 ящиков, которые были с разнообразным товаром.

Среди них межведомственная группа нашла три ящика с литературой военно-технического содержания и 7 ящиков с переговорными устройствами для самолетов. Остальные ящиков неизвестные упаковали детским и бытовым товаром. В настоящее время в отношении выявленного товара ведется проверка, сообщили в ГПСУ.