Боевики получили оружие из оккупированного Крыма через побережье Азовского моря
08:38, 28 июля 2014Политика
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Боевики получили оружие из оккупированного Крыма через побережье Азовского моря.
Боевики получили оружие из оккупированного Крыма через побережья Азовского моря / timenews.in.ua
Об этом сообщил руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тимчук на своей странице в соцсети.Читайте такжеУкраина начала укреплять границу с Россией в трех областях
"Зафиксирована переброска оружия и боеприпасов для террористов с территории оккупированного Крыма через побережье Азовского моря", - написал эксперт.
Напомним, террористы уже обстреливали украинских силовиков со своих позиций в захваченных районах, с территории России и с Азовского моря.
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