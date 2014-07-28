Боевики получили оружие из оккупированного Крыма через побережье Азовского моря.

Об этом сообщил руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тимчук на своей странице в соцсети.Читайте такжеУкраина начала укреплять границу с Россией в трех областях

"Зафиксирована переброска оружия и боеприпасов для террористов с территории оккупированного Крыма через побережье Азовского моря", - написал эксперт.

Напомним, террористы уже обстреливали украинских силовиков со своих позиций в захваченных районах, с территории России и с Азовского моря.