Появились первые результаты расшифровки "черных ящиков" Boeing-777
17:16, 27 июля 2014Политика
1 0
Эксперты пришли к выводу, что катастрофа произошла в результате ракетного взрыва.
Данные с "черных ящиков" Боинга продолжают расшифровывать / The Guardian
Данные с "черных ящиков", найденных на месте авиакатастрофы Боинга-777 Малазийских авиалиний, свидетельствуют о том, что фюзеляж самолета претерпел многочисленные осколочные поражения в результате ракетного взрыва. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на экспертов, задействованных в комиссии по изучению причин авиакатастрофы, передает Украинская правда.
Читайте такжеЭксперты не выявили в самописце с Boeing-777 признаков стороннего вмешательства - СМИ
Как отметил один из экспертов по безопасности полетов, ракета "сделала то, что должна была сделать, для чего она была сделана - сбила самолет".
Официальный представитель назвал причину катастрофы как "массовая взрывная декомпрессия".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter