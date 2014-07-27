Появились первые результаты расшифровки "черных ящиков" Boeing-777

Данные с "черных ящиков", найденных на месте авиакатастрофы Боинга-777 Малазийских авиалиний, свидетельствуют о том, что фюзеляж самолета претерпел многочисленные осколочные поражения в результате ракетного взрыва. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на экспертов, задействованных в комиссии по изучению причин авиакатастрофы, передает Украинская правда.

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Как отметил один из экспертов по безопасности полетов, ракета "сделала то, что должна была сделать, для чего она была сделана - сбила самолет".

Официальный представитель назвал причину катастрофы как "массовая взрывная декомпрессия".