Министр финансов ФРГ: Санкции против Москвы - первоочередная задача

По мнению министра финансов ФРГ Вольфганга Шойбле, в вопросе ужесточения санкций против России экономические интересы Германии имеют второстепенное значение. "Высшим приоритетом является обеспечение стабильности и мира", - сказал он немецкой газете Bild am Sonntag, которая вышла в воскресенье, 27 июля, передает Немецкая волна.

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По словам Шойбле, если бы он или его коллега, вице-канцлер и министр экономики ФРГ Зигмар Габриэль, в этом вопросе акцентировали бы на убытках, какие санкции могут нанести экономическим интересам Германии, то они были бы плохими министрами. "Нанесение ущерба миру и стабильности - вот самая большая опасность для экономического развития", - цитирует слова Шойбле информагентство Reuters.

Учитывая политику России в случае украинского кризиса министр финансов высказался в поддержку решительных действий стран Запада. "Ни у кого в Москве не должно сложиться впечатление, что Россия в конечном итоге своих действий может иметь успех. Здесь следует также подчеркнуть надежности НАТО", - отметил Шойбле. Он также подчеркнул, что санкции, которые уже действуют против России, демонстрируют свою действенность. "Фактом является то, что рубль теряет в цене, дефицит бюджета России растет, прогнозы экономического развития плохие. Это видит и российский президент", - отметил министр финансов.