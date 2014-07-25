Кремлю не удастся уничтожить национальное движение татар - замглавы меджлиса

Об этом в интервью Крым.Реалии заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Аслан Омер Кырымлы.

Кырымлы отметил, что несмотря на запреты въезда на полуостров лидерам крымских татар – Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову, Меджлис – высший полномочный представительно-исполнительный орган самоуправления крымских татар, продолжает работу и выполняет свои обязанности.

«Меджлис имеет многовековую историю. Это орган самоуправления, который имеет место во многих государствах. Борьба с ним обречена на провал, потому что каждый раз будут возникать новые лидеры, и Меджлис будет продолжать работать независимо от обстоятельств», – сказал он.

Читайте такжеДжемилев подал на Россию иск в ЕСПЧПо мнению зампредседателя Меджлиса, крымских татар сейчас пытаются разделить на согласных и несогласных. В отношении несогласных применяются и будут применять репрессии, угрозы и шантаж. А «метод пряника» заготовлен для тех, кто лоялен, готов подчиняться и исполнять любые указания.

«В любом случае в Меджлисе будет рациональная часть, которую будет поддерживать народ. Крымскотатарский народ невозможно победить. Совершенно неважно, кто будет обласкан Кремлем. В любом случае, любая, навязанная против воли народа креатура, не будет иметь авторитета и будет обречена на унижение и неуважение», – считает он.

5 июля Рефата Чубарова, который возвращался с выездного заседания Меджлиса в Херсонской области, не пропустили в Крым. В пункте пропуска «Чонгар» «прокурор» Крыма Наталья Поклонская зачитала ему предупреждение о «экстремистской деятельности».

Также председателю Меджлиса вручили уведомление о запрете въезда в Крым сроком на пять лет.

Запрет на въезд ранее был объявлен национальному лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву.