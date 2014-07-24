Прокуратура расследует факты «сотрудничества чиновников с террористами» в Мариуполе

Об этом сообщила сегодня пресс-служба облпрокуратуры.

Установлено, что должностные лица городского совета и милиции Мариуполя принимали участие в совместном совещании с представителями так называемой «ДНР», по результатам которой подписали совместный «меморандум о порядке и безопасности» в городе.

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Сейчас проводится комплекс следственных действий, допрашиваются участники совместного заседания с боевиками незаконного военного формирования. Действиям всех должностных лиц, которые сотрудничали с членами указанной группировки, будет предоставлена строгая правовая оценка в рамках действующего законодательства, заявляют в прокуратуре.

Упомянутые события произошли в мае, после первой неудачной попытки освободить Мариуполь от сепаратистов. Из-за беспорядка, возникшего тогда в городе, представители городской власти и милиции тогда договорились с боевиками о «сотрудничестве» в надзоре за общественным порядком.