Жириновский пообещал "вице-премьеру" ДНР всю необходимую помощь на самом высоком уровне - запись разговора

Об этом идет речь в телефонном разговоре политика с генералом Владимиром Антюфеевым, который называет себя вице-премьер министром по силовым вопросам "ДНР".

В записи, которая попала к ТСН, так называемый вице-премьер жалуется, что украинские военные давят на позиции террористов, даже прорвались в Донецк, по этому поводу просит всяческой поддержки, особенно - "политической на самом высоком уровне".

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"Несмотря на наше активное сопротивление, мы долго не продержимся. Мы рассчитываем на вашу политическую поддержку. Вас и вашей партии. Необходимо вмешательство на самом высоком уровне", - попросил боевик.

Жириновский пообещал оказать не только политическую поддержку, но и всю, которая может понадобиться.

"Политическую поддержку всегда окажем, но вам поддержка нужна и другая, чтобы вы могли противодействовать", - сказал Жириновский.

"Вице-премьер" также отметил, что победа украинских военных на Востоке сделает Порошенко "главным на европейском пространстве", а это генерал считает "спусковым крючком для российской безопасности".

Как удалось узнать, Владимир Антюфеев родился в Новосибирске, 11 июля текущего года незаконно пересек украинскую границу и на территории "ДНР" взял на себя роль вице-премьер-министра по силовым вопросам.

Раньше 20 лет занимал должность министра КГБ непризнанной республики Приднестровье. Сейчас пытается создать силовые ведомства ДНР - министерство безопасности, внутренних дел и прокуратуру.