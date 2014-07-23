СБУ: К авиакатастрофе Boeing-777 прямо причастны ГРУ и ФСБ России

Служба безопасности Украины собрала неопровержимые доказательства прямой причастности Главного разведывательного управления и Федеральной службы безопасности России к крушению малайзийского авиалайнера «Боинг-777» над Донбассом.

Об этом заявил в эфире Радио Свобода заявил заместитель председателя СБУ Виктор Ягун.

«Мы говорим прямо: за этим стоят ГРУ Генштаба России, которое непосредственно руководит процессом передачи тяжелого вооружения террористам, и ФСБ России, которые курируют передачу легкого вооружения, ранее принадлежавшего украинской армии, из Крыма», - сказал Ягун.

Комментируя сотрудничество с участниками международного расследования причин крушения пассажирского самолета на территории Украины, заместитель председателя СБУ сказал: «Мы им передаем доказательства, которые мы получили установленными законами и международным правом способами. У нас есть и свидетели, и фото, и видео. У нас ежедневно проходят консультации с иностранными партнерами, которые ведут расследование этого террористического акта. Мы открыты для мира. Мы приглашали и представителей России, но пока мы только слышим голословные обвинения в наш адрес».

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Также Ягун напомнил, что «США опубликовали спутниковые снимки, которые полностью показывают, откуда ракета была запущена, ее траекторию, а также, в каком месте ракета встретилась с самолетом и куда самолет упал».

«Над этим местом ежедневно пролетает до 90 спутников, и скрыть что-то невозможно», – отметил Ягун.

Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа.