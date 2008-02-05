Луценко уверен, что выиграет у Черновецкого

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО в очередной раз заявляет, что не будет писать заявление об отставке из-за инцидента 18 января после заседания СНБО с мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня, отвечая на вопрос журналистов в Кировограде, где находится с рабочей поездкой.

«У меня нет проблем с работой во главе такого серьезного министерства, как МВД», - сказал он, отметив при этом, что «дело, которое возбуждено сегодня в отношении меня, является «землемотивированным».

То есть, как объяснил министр, многим сегодня в Украине не по нраву, что МВД начала активную работу относительно законности выделения земельных участков.

В то же время он отметил, «я уверен, что мои личные отношения «Луценко-Черновецкий» будут разобраны в соответствии с законом… Уверен, что выигрываю и в этот раз”.

По его словам, именно из-за земельных вопросов Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ «хочет дискредитировать не столько меня, сколько украинскую милицию».

Как сообщал УНИАН, 18 января после заседания СНБО между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ произошла драка.