Украина надеется, что Россия откажется от поставки террористам фосфорных боеприпасов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"У нас есть документальные доказательства переговоров террористических организаций «ЛНР» и «ДНР» с их покровителем в Российской Федерации с требованием поставить им фосфорные боеприпасы для установок БМ-21 "Град". После того, как мы вчера обнародовали эту информацию, есть шанс, что РФ откажется поставлять такого рода боеприпасы, потому что это будет прямое подтверждение тех доказательств, которые нами получены», - сказал Геращенко.

Читайте такжеБоевики вывезли установку «Бук» в Россию, а "черные ящики" передадут ФСБ - Геращенко По его словам, ведется оформление передачи этих доказательств в Совет безопасности ООН, поскольку фосфорные боеприпасы запрещены международными конвенциями.

Читайте такжеБоевики ведут переговоры с РФ о получении партии фосфорных боеприпасов - советник министра МВД Геращенко отметил, что в Украине на сегодняшний день не существует фосфорных боеприпасов.