ЕС может признать "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями

Европейский Союз может признать так называемые Донецкую и Луганскую „народные республики” террористическими организациями.

Об этом говорится в выводах, принятых по результатам Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, состоявшегося во вторник в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.

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„Совет ЕС решительное осуждает продолжение незаконной деятельности вооруженных боевиков в восточной Украине и в других местах, что ведет к потере жизней многих ни в чем не повинных людей. Дальнейшее рассмотрение будет уделено возможному определению этих групп как террористических организаций”, - сказано в выводах.

Совет ЕС подчеркнул свою поддержку мирному урегулированию кризиса в Украине, а также необходимость реализовать без дальнейшего промедления план мирного урегулирования президента Петра Порошенко.

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Кроме того, Совет ЕС отметил незамедлительную потребность договориться о „действительном и устойчивом прекращении огня всеми сторонами на основании Берлинской декларации от 2 июля с целью восстановления территориальной целостности Украины”. „С этой целью Совет призывает поддержать ОБСЕ и трехстороннюю контактную группу в их усилиях, направленных на создание условий для прекращения огня. Совет также снова подчеркивает важность эффективного пограничного контроля, в том числе, с помощью наблюдателей ОБСЕ и скорейшего освобождение всех заложников”, - отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 июля, Верховная Рада Украины призвала международное сообщество признать ДНР и ЛНР террористическими организациями, а также просит помощи в пресечении деятельности террористических группировок на востоке Украины.