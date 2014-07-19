Украина попросит мир признать «ДНР» и «ЛНР» террористическими организациями

Украина готовит иски о признании так называемых «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики» террористическими организациями в мире.

Читайте такжеТеррористы «ДНР» выкрали 36 тел жертв катастрофы самолета Boeing-777

Об этом написал президент Украины Петр Порошенко в своем Тwitter.

«Сегодня мы готовим иски, чтобы т.н. ДНР и ЛНР были признаны террористическими организациями в мире», - подчеркнул он.