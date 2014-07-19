Украина попросит мир признать «ДНР» и «ЛНР» террористическими организациями
16:53, 19 июля 2014Политика
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Порошенко сообщил о подготовке соответствующих исков.
REUTERS
Украина готовит иски о признании так называемых «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики» террористическими организациями в мире.
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Об этом написал президент Украины Петр Порошенко в своем Тwitter.
«Сегодня мы готовим иски, чтобы т.н. ДНР и ЛНР были признаны террористическими организациями в мире», - подчеркнул он.
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