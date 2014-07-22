Украина направит в Нидерланды 6 экспертов для участия в расследовании катастрофы "Боинга"

Украина направит в Нидерланды 6 экспертов, которые войдут в состав международной комиссии в расследовании авиакатастрофы малазийского самолета на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Харькове заявил глава государственной комиссии по причинам катастрофы «Boeing-777», вице-премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, главый вопрос сегодня — получить доступ к месту падения самолета. Для этого также необходима твердая и согласованная позиция международных партнеров Украины.

«Нужно войти на эту территорию. Поэтому мы здесь рассчитываем на последовательную и твердую позицию наших международных партнеров, поскольку очень много зависит от общей позиции. Нужно зайти на ту территорию, исследовать каждый сантиметр, чтобы для всего мира предоставить соответствующие выводы, которые являются очевидными”, - сказал вице-премьер.

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Гройсман также отметил, что сейчас продолжается военная агрессия России в отношении Украины. Он выразил убеждение, что нужно приложить усилия мирового сообщества, “чтобы оружие через границу из России в Украину не попадало, не попадали вооруженные боевики”. «Тогда не нужно будет защищать эту территорию. Я думаю, что это самое главное: объединение усилий всего цивилизованного мира, чтобы прекратить агрессию по отношению к Украине и тем самым разблокировать эту территорию”, - подчеркнул председатель госкомиссии.

Он отметил, что в Харьков, согласно предварительной информации, прибыли 282 тела, 87 фрагментов тел, которые принадлежат 16 пассажирам. При этом он отметил, что точное количество тел можно будет назвать только после того, как их осмотрят эксперты.

Гройсман также отметил, что сейчас в Харькове работают 90 иностранных экспертов, отечественные специалисты и около 30 дипломатов. Он подчеркнул, что работа международной комиссии началась.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер Боинг-777 компании Malaysia Airlines был сбит российскими боевиками, предположительно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». Согласно информации авиакомпании, на борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли. На борту сбитого «Боинга» было 192 гражданина Нидерландов, 44 гражданина Малайзии, включая 15 членов экипажа и двух младенцев; 27 граждан Австралии и 12 индонезийцев, в числе которых был младенец; 10 граждан Великобритании, включая одного гражданина с двойным гражданством (Великобритании и Южно-Африканской Республики); также было четверо немцев, четверо бельгийцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один новозеландец.

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Самолет упал в районе города Шахтерск Донецкой области в зоне, которая контролируется боевиками. На месте крушения было найдено 282 тела и 87 фрагментов, которые принадлежат 16 телам погибших. Боевики препятствовали доступу к месту аварии.

22 июля поезд с телами погибших в результате трагедии прибыл из Тореза Донецкой области в Харьков и сейчас находится на территории “Завода имени Малышева”. Дальше тела планируется доставить в Голландию для проведения процедуры опознания.