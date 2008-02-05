Ющенко надеется вытрясти из организатора ”Элиты-Центр” 90% денег

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен, что организатор аферы «Элита-Центр» будет передан украинскому правосудию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал во время встречи с активом потерпевших инвесторов, которые пикетируют Секретариат Президента.

«Я думаю, что с ним мы вернем, возможно, 90% тех денег, и этот вопрос намного проще будет решаться», - считает В.ЮЩЕНКО.

Президент Украины напомнил, что дал ряд поручений для решения ситуации с обеспечением жильем инвесторов, которые понесли убытки в результате деятельности группы строительных компаний «Элита-центр».

В.ЮЩЕНКО сообщил, что дал поручение Министерству внутренних дел составить единый реестр потерпевших на протяжении трех дней.

По поручению главы государства также будет создана правительственная комиссия, которая, в частности, должна рассчитать возможность предоставления финансирования из государственного бюджета для решения этой проблемы.

«Давайте дадим возможность правительственной стороне высказаться, о каких возможностях урегулирования этого вопроса уровня центрального бюджета может идти» речь, - призвал Президент.

Он отметил, что по закону, государство не несет ответственности за невыполненные перед гражданами обязательства частных компаний, однако в этом случае со стороны государства есть намерение восстановить социальную справедливость в рамках закона в отношении обманутых «Элита-центром».

Глава государства также подошел к пикетирующим Секретариат Президента сторонникам Блока Леонида Черновецкого. Он также разъяснил им свое виденье решения проблемы с «Элита-центром».

В.ЮЩЕНКО высказался категорически против приобщения политики к этой ситуации.

«Мне не нравится, что сюда пришла политика. Мы должны дать ответ на горе людей», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщалось, под стенами Секретариата Президента 4 февраля бессрочную голодовку объявили 10 обманутых инвесторов «Элита-центр». В их поддержку вышли еще около 300 потерпевших. Участники акции установили палатку на улице Банковой. Они требуют, чтобы государство защитило их права.

В результате строительной аферы «Элита-Центр» в Киеве пострадали свыше 1,5 тыс. человек. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договоры о долевом участии в строительстве домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Общую сумму средств, полученных мошенниками, милиция оценивает в 400 млн. грн.

Организатор квартирной аферы «Элита-Центр» Александр ВОЛКОНСКИЙ (ШАХОВ) был задержан в Швейцарии в конце октября 2007 года.

Генпрокуратура Украины подготовила необходимые документы для экстрадиции А.ВОЛКОНСКОГО, и 25 октябре 2007 года направила в Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарской Конфедерации.

30 октября 2007 года документы были получены, и начался процесс экстрадиции А.ШАХОВА в Украину.