Россия представила свой проект резолюции СБ ООН по Боингу

Об этом сообщил журналистам постпред РФ при ООН Виталий Чуркин, передает РИА Новости.

"Да, мы сделали это", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее свой проект для голосования, которое намечено на понедельник, представила Австралия.

"Разница в том, что в нашем проекте это беспристрастное под руководством ICAO международное расследование", - заявил Чуркин, очевидно, подразумевая, что проект Австралии предлагает нечто другое.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Boeing-777» Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», поставленного террористам из России.

На борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа, все они погибли.