Австралия подала в СБ ООН проект резолюции, осуждающей сбитие Boeing-777

Как передает Немецкая волна со ссылкой на Reuters, документ может быть принят уже в понедельник.

«Совет Безопасности ООН может принять резолюцию в понедельник, 21 июля, в которой осудит сбитие малайзийского пассажирского самолета на Востоке Украины. Документ также содержит требование к вооруженным сепаратистам предоставить экспертам доступ к месту падения авиалайнера и призыв ко всем сторонам сотрудничать с международными следователями», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеКитай шокирован, что Боинг-777 был сбит вооруженными группировкамиПроект резолюции разработан Австралией - на борту самолета находились 28 граждан этого государства. Документ требует привлечь к ответственности виновных в трагедии и "самым решительным образом осуждает сбитие самолета Малайзийских авиалиний MH17, следствием которого стала потеря 298 жизней" и "требует от стран и других игроков в регионе воздержаться от актов насилия, направленных против гражданской авиации".

Кроме того, в проекте резолюции есть требование, чтобы к останкам жертв было достойное отношение и уважение. Украинские СМИ сообщали о случаях мародерства на месте трагедии.

Как сообщал УНИАН, авиалайнер, который упал 17 июля на Донбассе, был сбит зенитной ракетой с подконтрольной пророссийским сепаратистам территории.

Москва отрицает причастность к трагедии и возлагает вину на Киев. Наблюдателям ОБСЕ, которые прибыли на место падения самолета, боевики не дают возможности свободно передвигаться по этой территории.

На месте находятся около 20 представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Они не имеют возможности полноценно работать, хотя представители сепаратистов им раньше давали такое обещание.