Найдено 219 тел погибших пассажиров Боинга-777 - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр Украины, глава Государственной комиссии по расследованию причин катастрофы Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» Владимир Гройсман заявил на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

Он отметил, что это данные, кроме тех 192 тел и 8 фрагментов, которые уже загружены в поезд и должны быть отправлены с железнодорожной станции в Торезе.

Читайте такжеНаблюдатели ОБСЕ заявляют, что боевики собираются куда-то вывозить тела погибших в катастрофе Боинга«На данный момент за последние часы было найдено еще дополнительно 27 тел плюс 20 фрагментов тел невинно погибших людей», - сказал Гройсман.

Он добавил, что «для них отдельно есть рефрижератор, в который они будут загружены» и перевезены в поезд, готовый к отправлению.

По словам Гройсмана, "эти 27 тел и 20 фрагментов находятся на месте падения самолета".

Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Boeing-777» Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Читайте такжеСМИ: Появилось видео, как спасатели нашли один из "черных ящиков" БоингаНа борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

Работе спасателей, работающих на месте катастрофы, препятствуют вооруженные террористы.