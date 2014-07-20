Боевики продолжают обстрел аэропортов в Луганске и Донецке - эксперт

08:17, 20 июля 2014
Политика
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Боевики продолжают обстреливать аэропорты в Луганске и Донецке. Не смотря на это, силовикам удалось расширить контролируемую территорию в районе обоих аэропортов и закрепиться на новых позициях.

REUTERS

Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Читайте такжеСиловики разблокировали Донецкий аэропорт

"Силы АТО удерживают позиции в районах аэропортов Донецка и Луганска. Террористы дважды обстреляли из минометов аэропорт в Луганске, также из РСЗО БМ-21 «Град» был обстрелян аэропорт в Донецке", -написал Тымчук. 

Не смотря на это, силовикам удалось расширить контролируемую территорию в районе обоих аэропортов и закрепиться на новых позициях.

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