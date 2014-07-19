ВСУ взяли под контроль часть Луганска и разблокировали местный аэропорт - Гелетей

Об этом министр обороны Украины доложил Президенту.

Министр обороны генерал-полковник Валерий Гелетей доложил Президенту Украины Петру Порошенко о том, что Вооруженные Силы Украины взяли под контроль юго-восточную часть города Луганск. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. Читайте такжеЛуганск остался без света и воды Также украинские военные разблокировали аэропорт Луганска. Вооруженные Силы продолжают освобождение населенных пунктов Украины от группировок боевиков.

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