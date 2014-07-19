ВСУ взяли под контроль часть Луганска и разблокировали местный аэропорт - Гелетей
13:45, 19 июля 2014Армия
3
Об этом министр обороны Украины доложил Президенту.
Гелетей доложил Порошенко о ходе АТО / Фото УНИАН
Министр обороны генерал-полковник Валерий Гелетей доложил Президенту Украины Петру Порошенко о том, что Вооруженные Силы Украины взяли под контроль юго-восточную часть города Луганск.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Читайте такжеЛуганск остался без света и воды
Также украинские военные разблокировали аэропорт Луганска.
Вооруженные Силы продолжают освобождение населенных пунктов Украины от группировок боевиков.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter