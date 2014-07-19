В Николаеве за сепаратизм осужден местный житель.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Николаевской области.

18 июля Центральный районный суд г. Николаева по материалам СБУ привлек к уголовной ответственности местного 28-летнего жителя за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В мае 2014 г. неработающий николаевец по указанию куратора из АР Крым разместил на местном электронном ресурсе материалы сепаратистского содержания. Они, в частности, содержали призывы к проведению в регионе референдума с целью антиконституционного изменения границ территории Украины (по так называемому «крымскому сценарию»).

Во время досудебного следствия правонарушитель признался, что задание тиражировать сепаратистские материалы он получал от гражданина Украины, завербованного спецслужбами РФ, принимавшего участие в подрывной деятельности против Украины.

Решением суда злоумышленник признан виновным по ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, и осужден к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

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