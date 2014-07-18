Постоянный Совет ОБСЕ принял декларацию в связи с катастрофой борта МН17
Представители ОБСЕ 57 государств-участников на заседании Постоянного Совета приняли декларацию относительно трагической авиакатастрофы рейса MH17 Малазийских авиалиний в Украине.
Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, все 57 государства-участника ОБСЕ выразили твердую поддержку усилиям трехсторонней контактной группы (Россия, Украина, ОБСЕ) по "созданию условий для устойчивого прекращения огня, которые будут соблюдаться всеми сторонами, положив тем самым конец насилию в Восточной Украине".
Постоянный совет также призвал к немедленному, безопасному и надежному доступу к месту падения и вокруг него специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и других представителей соответствующих международных организаций.
Кроме того, в декларации также содержится призыв ко всем жителям области сохранить место аварии нетронутым, в том числе, путем отказа от уничтожения, перемещения обломков, оборудование, мусора, личных вещей.
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Постоянный совет также поддержал призыв для открытого, прозрачного и независимого международного расследования в координации с международной организацией гражданской авиации (ИКАО), в том числе, с участием технических и судебно-медицинских экспертов от украинского, малазийского и голландского правительств, а также других технических и судебно-медицинских экспертов.
Кроме того, Постоянный совет призвал все государства-участники поддержать действия и воздержаться от всякого вмешательства в международное расследование.