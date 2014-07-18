В Малайзии требуют ничего не трогать на месте падения Боинга-777, включая черные ящики

Малайзия примет участие в расследовании катастрофы с Боингом-777 "Малазийских авиалиний", который был подбит на территории Донбасса.

"Малайзия не может оценить масштабы этой трагедии, но мы можем и обязаны выяснить, что произошло с этим рейсом", - заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Наджиб Тун Разак, сообщают Подробности.

По словам Разака, представители правительства Малайзии находятся в тесном диалоге с властями Украины.

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"Я говорил с президентом Украины, он гарантировал, что это будет честное и прозрачное расследование, в котором малазийские представители смогут принять участие. Международная команда должна быть допущена к расследованию и никто не должен ничего перемещать с места трагедии, включая черные ящики", - заявил Наджиб Тун Разак.

При этом он отметил, что правительство Малазии пришлет в Киев специальную спасательную команду и команду медиков для проведения расследования.

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"Сегодня мы, представители всех национальностей, объединены в этом горе", - добавил он.

Напомним, что вблизи Тореза террористами был сбит пассажирский самолет Боинг-777.

Лайнер исчез с радаров на высоте 10 тысяч метров, после чего упал возле города Шахтерск Донецкой области.