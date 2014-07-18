The Washington Post: Ракета сбила самолет Малайзийских авиалиний над Украиной, погибло 298 человек. Украинские власти обвиняют мятежников

Об этом пишет Майкл Бирнбаум в своей статье под названием «Ракета сбила самолет Малайзийских авиалиний над Украиной, погибло 298 человек. Украинские власти обвиняют мятежников», опубликованной в газете The Washington Post.

Чиновники американских разведывательных служб подтвердили тот факт, что в самолет попала ракета, но не смогли пока определить, откуда именно она была запущена, в результате чего потерпел крушение гражданский пассажирский самолет, что стало наибольшей трагедией такого рода за последние десятилетия. Один украинский чиновник, однако, заявил, что Боинг 777, который совершал авиаперелет из Амстердама в Куала-Лумпуре, предположительно был сбит с помощью новейшего ракетного комплекса российского производства, который недавно попал в руки промосковских сепаратистов, продолжающих кровопролитное восстание на востоке страны.

Читайте такжеСБУ перехватила переговоры, в которых террористы докладывают о сбитом ими Boeing-777: множество тел, вооружения нетУкраинцы указывают на Россию и пророссийских сепаратистов. Во время ночной пресс-конференции Валентин Наливайченко, глава Службы безопасности Украины, заявил, что удалось перехватить телефонные звонки между сотрудниками Главного разведывательного управления России и пророссийскими сепаратистами, во время которых они якобы говорили о сбитом самолете, сообщил Kyiv Post.

На фотографиях, на которых видно взрыв, изображено массивное облако дыма в воздухе, которое возникло после крушения самолета в 16:21 вечера по местному времени. Обломки самолета посыпались на землю. Спасатели поливали водой тлеющие останки, которые упали в сельской местности на востоке Украины, где место крушение самолета превратилось в ужасающую смесь искореженного металла и тел погибших.

Читайте такжеОбама: Террористы не могли бы сбить ни один самолет, если бы они не получали вооружения из РФМинистр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп сказала, что «несколько пассажиров» летели в Мельбурн на 20-ю ежегодную Международную конференцию по борьбе со СПИДом, которая должна была начаться в это воскресенье, и несколько ученых с мировым именем предположительно находились на борту. Это уже вторая драматическая потеря самолета Малазийских авиалиний после загадочного исчезновения самолета той же компании в марте.

На записи, предоставленной СБУ, якобы слышны переговоры россиян и пророссийских сепаратистов, которые говорят, что именно они сбили самолет. Washington Post не удалось самостоятельно проверить подлинность записи и личности участников переговоров. Один из голосов на записи принадлежит, по данным СБУ, Игорю Безлеру, одному из лидеров пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Этот человек сказал: «мы только что сбили самолет».

Эта атака – причастность к которой отрицают некоторые лидеры повстанцев, так как утверждают, что у них нет возможностей, чтобы нанести такой удар – стала поворотным моментом и перевела кризис в новую фазу после нескольких месяцев противостояний. Украинские власти, которым повстанцы довольно поздно позволили попасть на место катастрофы, в четверг вечером пробирались через обломки, разбросанные вблизи города Грабово.

Читайте такжеИдентифицировать тела пассажиров и экипажа Boeing-777 будут в Харькове «Нам удалось идентифицировать тела 30 человек», – сообщил Константин Батозский, советник губернатора Донецкой области Сергея Таруты. «Они разбросаны в радиусе четырех километров. Это просто невыносимо».

«Мы соберем все останки тел и отправим их в безопасное место, подальше от повстанцев», – сказал Батозский. «Мы обязательно должны переместить их».

Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак потребовал полного, независимого расследования и сказал, что Соединенные Штаты предложили свою помощь. Несколько мировых лидеров призвали провести международное расследование, при этом британские власти предложили начать расследованием под руководством ООН.

«Это трагический день трагического года для Малайзии», – сказал Разак.

В пятницу лидеры самопровозглашенной Донецкой Народной Республики заявили, что они готовы допустить международных специалистов к месту крушения самолета для проведения расследования, сообщил ИТАР-ТАСС председатель парламента ДНР Денис Пушилин. «Мы готовы позволить международной комиссии провести как можно более тщательное и быстрое расследование трагедии», – сказал он.

Международный авиационный комитет, который возглавляет Россия, и который наделен полномочиями расследовать авиакатастрофы во многих бывших советских республиках, хотя его полномочия ограничены в Украине, также поддержал в пятницу создание международной комиссии под контролем Международной организации гражданской авиации, сообщает Интерфакс.

Читайте такжеЛавров пообещал, что РФ не будет изымать "черные ящики" с малазийского лайнераСледствие, однако, может быть затруднено из-за местонахождения черных ящиков с самолета. Повстанцы утверждали, что нашли их и собирались отправить на анализ в Москву. Во время выступления на российском телевиденье президент России Владимир Путин возложил вину за авиакатастрофу целиком и полностью на украинские власти.

«Именно государство, над территорией которого это случилось, несет ответственность за эту страшную трагедию», – сказал Путин на встречи со своими советниками, во время которого память погибших почтили минутой молчания. «Эта трагедия не произошла бы, если бы там был мир».

Путин сказал, что российское правительство сделает все возможное, чтобы получить «объективную картину» произошедшего.

Президент Обама заявил, что его администрация «пытается установить, были ли на борту самолета американские граждане».

Обама сказал, что представители Совета национальной безопасности США находятся в тесном контакте с правительством Украины. «Соединенные Штаты окажут любую поддержку, чтобы помочь определить, что именно произошло и почему», – сказал он. Вице-президент Джо Байден позвонил украинскому президенту Петру Порошенко, чтобы сообщить о предложении, сделанном Белым домом.

Читайте такжеКак минимум один гражданин США погиб в катастрофе Boeing-777 - ОбамаНесколько часов спустя американский чиновник сказал, что спецслужбы США подтвердили тот факт, что самолет был сбит ракетой класса «земля-воздух». Чиновник, который не был уполномочен говорить публично о предварительных данных разведки, сказал, что правительственные аналитики пытаются установить, кто именно произвел выстрел.

«Это участок боевых действий», – сказал чиновник. «Понадобится время, чтобы собрать информацию о намерениях тех, кто принимал в этом участие».

Федеральное управление гражданской авиации опубликовало ноту в четверг вечером, запрещающую американским компаниям совершать полеты в воздушном пространстве над восточной частью Украины до дальнейшего уведомления.

Это ограничение дополнило приказ ФАА, выданный в апреле, запрещающий американским компаниям совершать полеты над Крымским полуостровом и в районе Черного моря «в связи с нестабильностью ситуации». Нота, опубликованная в апреле, не запрещала полеты в воздушном пространстве, где был сбит самолет Малазийских авиалиний.

В последние месяцы повстанцы сбили несколько украинских военных самолетов с помощью ракеты класса «земля-воздух» малой дальности. По словам экспертов, такие ракеты наверняка не смогли бы достать самолет на высоте 10 км, а именно на такой высоте летел малазийский самолет. Украинские власти заявили, тем не менее, что недавно в руки повстанцев попал зенитный ракетный комплекс БУК российского производства – система, которая предполагает использование наземных радаров, чтобы вести ракету до назначенной цели и которой, как говорят эксперты, могут управлять только опытные и хорошо подготовленные специалисты.

Пресс-секретарь ДНР отрицает ответственность повстанцев, заявляя, что у них нет оружия, способного сбить самолет и перекладывая вину на украинское правительство. Украинское правительство, в свою очередь, заявило, что не имеет отношения к крушению самолета.

Читайте такжеПредварительные данные разведки США указывают, что малайзийский лайнер был сбит террористами«Мы уверенны, что те, кто виновен в этой трагедии, понесут ответственность», – сказал Порошенко в своем заявлении. Пресс-секретарь Порошенко позже добавил: «Мы называем это ни инцидентом, ни катастрофой, а терактом».

Сергей Кавтарадзе, представитель мятежников, сообщил агентству Интерфакс в пятницу, что запись перехваченных телефонных звонков, обнародованная СБУ, которые якобы свидетельствуют о том, что пророссийские мятежники признают, что именно они сбили самолет малазийских авиалиний, это просто «непрофессиональная пропаганда».

Европейские государства менее охотно, чем Соединенные Штаты, вводили санкции против России в связи с украинским кризисом. Но аналитики предполагают, что ракетный удар – если будет доказано, что его совершили пророссийские мятежники – может подтолкнуть ЕС к более жестким действиям.

«Если будет доказано, что это дело рук мятежников, Путину придется найти способ, чтобы дистанцироваться от них, отозвать обратно российские разведывательные спецслужбы и найти способ возобновить перемирие», сказал Робин Ниблетт, директор лондонского аналитического центра Chatham House.

Гортер, старший вице-президент компании «Малазийские авиалинии», сказал, что восточную Украину не называли зоной военных действий в воздушном пространстве. «Если бы это было так, тогда мы не могли летать над ней», – сказал он.

Украинские военные самолеты – в том числе два самолета за последнюю неделю – были сбиты на востоке Украины. Коммерческие самолеты регулярно летали над зоной конфликта, но на высоте, достаточной, чтобы избежать риски.

Последняя большая катастрофа в воздушном пространстве Украины произошла в 2001 г., когда ракета сбила чартерный самолет, на борту которого находилось 78 человек, которые летели из Тель-Авива в Новосибирск над Черным морем. Украинская армия по ошибке попала ракетой в самолет во время военных учений.