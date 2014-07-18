Порошенко: "черные ящики" с малазийского самолета должны остаться у международных экспертов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, в ходе которой выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью британских граждан в сбитом террористами над Донетчиной самолете «Малайзийских авиалиний». Кэмерон поблагодарил Порошенко за разговор в невероятно тяжелых обстоятельствах такой ужасной трагедии.

Президент Украины поблагодарил за то, что Великобритания инициировала проведение срочного заседания Совета безопасности ООН.

Читайте такжеУкраинские спасатели нашли два "черных ящика" малайзийского Боинга - советник ТарутыСтороны обсудили ход международного расследования обстоятельств трагедии. Президент пригласил британских экспертов принять в нем участие.

Президент подчеркнул, что черные ящики с самолета должны остаться у международных экспертов и не могут быть переданы террористами третьей стороне.

Кэмерон подчеркнул, что нужно тщательно собрать все возможные факты и передать на рассмотрение Совета безопасности ООН.

В конце разговора президент поблагодарил премьер-министра за его личные усилия в формировании позиции относительно Украины, высказанная в выводах Европейского совета 16 июля 2014 г.

Читайте такжеОбама сделает заявление по Украине в 18:30 по КиевуКак сообщал УНИАН, 17 июля в 16.20 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили малайзийский лайнер, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на борту самолета находилось 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

СБУ опубликовала записи разговоров террористов, из которых следует, что именно они сбили самолет. В СБУ отметили, что в 16.40 террорист по кличке «Бес» доложил полковнику Главного разведывательного управления ГШ ВС РФ Василию Геранину о том, что казаки сбили самолет. Сначала «Бес» говорит, что это украинский самолет, но потом перезванивает и докладывает, что это гражданский самолет с многими жертвами.

Читайте такжеЛитва считает катастрофу Boeing-777 "жестким терактом" и требует расследованияСегодня министр транспорта Малайзии Датук Сери Лиоу Тионг Лайя сообщил, что на борту лайнера находились 173 гражданина Нидерландов, 44 - Малайзии, 27 - Австралии, 12 - Индонезии, 9 - Великобритании, 4 - Германии, 4 - в Бельгии, 3 - Филиппин, по одному гражданину Канады и Новой Зеландии. Гражданство остальных пассажиров, по его словам, еще не установлено.