Интерпол направит в Украину специалистов для расследования катастрофы Boeing-777
12:57, 18 июля 2014Политика
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Интерпол направит в Украину группу опытных специалистов для предоставления помощи в расследовании катастрофы пассажирского самолета Boeing-777 в Донецкой области.
REUTERS
Как сообщает пресс-служба МВД, министр внутренних дел Арсен Аваков провел телефонный разговор с генеральным секретарем Международной организации криминальной полиции - Интерпол Рональдом Ноублом, в ходе которого обсуждалась возможность сотрудничества по делу о расследовании авиакатастрофы.
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"По результатам разговора была достигнута договоренность о том, что генеральный секретариат Интерпола немедленно направит в Украину группу опытных специалистов для предоставления помощи в идентификации жертв трагедии", - говорится в сообщении.
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