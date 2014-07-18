Интерпол направит в Украину специалистов для расследования катастрофы Boeing-777

Как сообщает пресс-служба МВД, министр внутренних дел Арсен Аваков провел телефонный разговор с генеральным секретарем Международной организации криминальной полиции - Интерпол Рональдом Ноублом, в ходе которого обсуждалась возможность сотрудничества по делу о расследовании авиакатастрофы.

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"По результатам разговора была достигнута договоренность о том, что генеральный секретариат Интерпола немедленно направит в Украину группу опытных специалистов для предоставления помощи в идентификации жертв трагедии", - говорится в сообщении.